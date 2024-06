LUCCA, L'Udinese tratta sulla base di almeno 15 milioni

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Lorenzo Lucca. Il quotidiano ricorda che l’attaccante era già stato monitorato dalla Fiorentina con Burdisso alla fine del 2021, quando giocava nel Pisa. Poi le scelte sono state altre, ma è chiaro che sia un profilo nel mirino da tempo e che non sia passato di moda. Entro il 13 giugno l’Udinese verserà per lui 8 milioni al Pisa per riscattarlo dopo aver già pagato 2 milioni di prestito oneroso per la scorsa stagione. Quindi, per un’eventuale cessione, i friulani chiederebbero almeno 15 milioni e, se non arrivassero offerte giuste, potrebbero anche tenerlo.