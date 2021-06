LIROLA, Il ritorno rischia di diventare un caso

L'edizione odierna de La Nazione parla di Pol Lirola e di quello che rischia di diventare un caso per la Fiorentina. Il Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto e il 6 luglio lo spagnolo si metterà a disposizione di Gennaro Gattuso ai campini, ma la storia non è finita. Perché il giocatore attraverso il suo entourage ha già fatto sapere di non ritenere opportuno nel suo percorso un rientro a Firenze, preferendo piuttosto restare in Ligue 1 alla corte di Sampaoli.

All’interno dell’area tecnica della Fiorentina c’è ancora la sensazione che Lirola con un po’ più di continuità a livello mentale possa essere un rinforzo importante per la prossima stagione. Allo stesso tempo, però, la squadra mercato viola si aspetta che in tempi brevi il Marsiglia possa tornare a bussare al portone di viale Fanti, chiedendo di riaprire la trattativa per il difensore a cifre più basse (inferiori ai 10 milioni). A Gattuso, però, spetterà l’ultima parola