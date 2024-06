LAZIO, Occhi su Amrabat che torrnerà alla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione e in attesa di capire quale sarà la decisione sull'eventuale addio di Igor Tudor, ha messo nel mirino anche Sofyan Amrabat. Come riporta il Corriere dello Sport, il Manchester United non ha riscattato il centrocampista marocchino che tornerà alla Fiorentina con un ingaggio da 2 milioni (in Premier ne ha percepiti 4). I biancocelesti vogliono capire le richieste della Fiorentina.