LAZIO, Contro i viola la svolta: Sarri già fino al 2025?

Un rapporto che si sta consolidando non solo sul piano dei risultati quello fra la Lazio e Maurizio Sarri. Un rapporto che presto il presidente Claudio Lotito vorrebbe tramutare in un rinnovo di contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport il numero uno biancoceleste già in estate voleva mettere sotto contratto l'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus per i prossimi quattro anni, ma alla fine la fumata bianca è arrivata solo su base biennale.

I risultati, però, stanno riportando in auge l'idea di un contratto fra le parti fino al 2025, con la volontà della dirigenza capitolina di affidare a Sarri anche il piano di ringiovanimento della rosa più anziana della Serie A con i suoi 29 anni di media. La vittoria contro la Fiorentina ha diradato le nubi sulla testa del tecnico e ora si lavora per prolungare l'accordo.