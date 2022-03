LA STAMPA, Vlahovic e i suoi fantasmi ieri sera in tilt

Il quotidiano torinese generalista La Stampa scrive oggi della strana e difficile serata di Dusan Vlahovic, che aveva messo in conto tutto, ma non il dover esultare per l'autogol di un ex compagno. Il match si è chiuso nel modo più imprevisto dopo che i 10.000 fischietti del Franchi lo hanno mandato in tilt: ogni tocco di palla un uragano di fischi per l'ex più odiato e più temuto. La marcatura di Igor ha tolto il respiro al 7, mentre le urla dei tifosi hanno appesantito le gambe e il resto l'hanno fatto i fantasmi che Dusan aveva nella sua testa. Così è risultato uno dei peggiori in campo.