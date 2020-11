LA NAZIONE, Prandelli-Pioli: domani la terza sfida

A Cesare Prandelli e Stefano Pioli, tutti hanno riconosciuto sempre una caratteristica in comune: l'umanità. Il carattere dell'attuale tecnico della Fiorentina, ha fatto sì che si creasse un legame forte con Firenze durante il suo quinquennio passato, anche grazie ai grandissimi risultati raggiunti. il caso di Pioli è diverso. Anche l'allenatore del Milan è strettamente legato a Firenze, ma a causa di una tragedia che lo ha colpito personalmente e collettivamente, la perdita del capitano Astori. Pioli è riuscito a tenere insieme un gruppo distrutto dal dolore e a convertire una stagione disastrosa in emozionante. I due si sono incontrati due volte da avversari: la prima nel 2006 durante un Fiorentina-Parma (1-0, gol di Mutu), la seconda nel 2018 in Fiorentina-Genoa. Lo scrive La Nazione.