LA NAZIONE, Dubbi e verità. Bivio salvezza

Sarà un bivio salvezza la partita contro lo Spezia. Lo sottolinea La Nazione oggi in edicola, che pone l'accento anche su quelli che saranno i 4 fattori fondamentali in vista di una corsa alla permanenza in Serie A che si fa dura, anche se per fortuna le squadre dietro la Fiorentina continuano a far male. Il primo punto è la difesa, con Dragowski che ha blindato la porta e quello contro la Sampdoria che è stato solo un episodio. In attacco invece c'è Vlahovic, ormai un highlander viola con gli otto gol e la stima di Prandelli. Poi c'è l'atteggiamento in campo, con il lavoro di Prandelli sull'aspetto mentale e la voglia di sporcarsi. Infine Bonaventura e Quarta: corsa e duttilità per raggiungere la salvezza.