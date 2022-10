L'OPINIONE, Terracciano il top: qualcosa non va

Come ogni lunedì mattina, sulle pagine de La Repubblica Firenze è presente un fondo che analizza la prestazione della Fiorentina contro lo Spezia. Come evidenzia il quotidiano, ci voleva questa vittoria, e poco importa come è arrivata. Nel calcio contano i risultati e tre punti fanno comodo sia alla classifica che al morale. Non è il momento di fare i sofisticati, ora bisogna guardare alla concretezza. Il calendario da qui alla sosta è un’opportunità da sfruttare, e Italiano sa bene quanto la sua squadra abbia bisogno di tirarsi un po’ su, senza nasconderci niente, però. Perché se il portiere è il migliore in campo, e Terracciano lo è stato, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Che il gioco della Fiorentina ha bisogno di essere sistemato. Che la difesa deve essere aiutata. Che si corre il rischio la prossima volta di sbattere contro il muro. Non può essere sempre un guizzo in area a tempo quasi scaduto a risolvere le partite, per rimettersi in carreggiata ci vuole altro. Servono una vittoria in Conference e almeno altri sei-sette punti in campionato per chiudere in maniera dignitosa questa prima parte di stagione. La Fiorentina può farcela, basta crederci. E ritrovare un po’ di quella fantasia perduta.