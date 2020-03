L'OPINIONE DE LA NAZ. La settimana dell'anticalcio

"Conclusa con una domenica surreale, grazie al ministro dello Sport Spadafora - scrive il giornalista de La Nazione Paolo Chirichigno in merito al campionato e all'emergenza coronavirus nel suo editoriale di oggi - che richiama negli spogliatoi Parma e Spal, già in campo. Si era svegliato nel frattempo anche Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori. Non si deve giocare, hanno detto. Peccato che Spadafora si sia dimenticato l’ordinanza del suo presidente del Consiglio, che autorizzava le gare a porte chiuse. Anche Tommasi ha tentato di fermare il movimento, ma senza successo. Fossimo in lui una riflessione sulla sua autorevolezza la faremmo. Stiamo parlando di tutto, di un Paese che si prepara a una possibile emergenza alle porte, tanto per non parlare di calcio, della Fiorentina e delle altre in campo ieri. Calcio fasullo, giocatori con la testa spenta, altre volte distratta dal silenzio degli stadi. Ora ci si ferma, perché il Coronavirus una cosa deve avercela insegnata per forza: non ci sono isole privilegiate (anche se milionarie) tutti devono dare una mano nel rispettare le restrizioni governative. E’ in gioco la nostra salute, non una partita di calcio.