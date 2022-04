L'EQUIPE, Lille nel mirino UEFA. Lo controlla Elliott?

Elliott controlla il Lille? A chi appartiene veramente il club francese? E' l'apertura de L'Equipe oggi in edicola. Due pagine per raccontare gli intrecci e le indagini portate avanti dal giornale francese. La partenza è dall'organigramma del Lille, con l'ad Olivier Letang, che non è però proprietario del club. Nel dicembre 2020, il cambio proprietà: da Gerard Lopez, la società è stata ceduta brevemente a Elliott, principale creditore del club e poi le azioni sono state cedute a Merlyn Partners. Questo fondo d'investimento lussemburghese ha acquistato il debito del LOSC allora detenuto dalla holding Lux Royalty. Per farlo ha creato una società di gestione nel novembre 2020 in Lussemburgo, Callisto Sporting. A oggi le attività finanziarie, la loro natura, le dimensioni e l'ammontare degli investimenti di Merlyn non sono noti. Una mancanza di trasparenza, citata da L'Equipe, che ha portato il Credit Mutuel Nord Europe, partner finanziario del LOSC, a rifiutare la linea di credito da 50 milioni di euro precedentemente concessa al club per mancanza di garanzie e informazioni sui fondi.

Il giornale, testualmente, spiega che 'Marlyn cela di fatto la presenza di Elliott e del suo padrone, Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore del fondo, che controlla il Lille attraverso Birch e le azioni A2, i cui proprietari sono nel consiglio di sorveglianza di Callisto". Mentre per il giornale i possessori di suddette azioni avrebbero di fatto potere decisionale sulle questioni di amministrazione quotidiana e generale del club, Petermann ribatte che "non hanno poteri se non quello di bloccare la vendita del club".

Perché è nel mirino della UEFA

La UEFA si è interessata alla situazione di LOSC e Milan, che Elliott possiede dal 2018. L'articolo 5 del regolamento vieta di fatto che la stessa proprietà detenga due club che partecipino a competizioni UEFA per club. Tra le questioni citate dal giornale, in conclusione, ci sono i passaggi di Mike Maignan, in precedenza quello di Rafael Leao e poi le possibilità di Renato Sanches e Sven Botman per la prossima estate.