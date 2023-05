L'ANALISI, Jovic, perché non dal primo minuto?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nel rileggere la partita di ieri, la Gazzetta dello Sport evidenzia la prova di due attaccanti, da una parte Luka Jovic e dall'altra Lautaro Martinez. Se la prova dell'argentino, autore di una doppietta, è decisamente più incisiva rispetta a quella del serbo, la rosea sottolinea come proprio l'ingresso in campo di Jovic e l'aumento della trazione offensiva della Fiorentina, che ha giocato gran parte del secondo tempo con due attaccanti, abbia cambiato il match. La Viola è infatti stata più volte vicina al 2-2, con Jovic che ha sfiorato il pari in due occasioni, peccando in freddezza. L'ex Real è sembrato comunque più in palla rispetto al compagno di reparto Cabral, tant'è che la Gazzetta si interroga sul " perché Italiano non ci abbia puntato subito al posto di Cabral".

Dall'altra parte, tutta la differenza del mondo l'ha fatta Lautaro Martinez, aiutato da alcuni svarioni difensivi dei viola. La rosea punta il dito contro Nikola Milenkovic, coinvolto in entrambe le reti: "Vero che l'attaccante interista sa fare gol in ogni modo ed è in giocatore completo, ma la Fiorentina non è stata in grado di arginarlo come avrebbe dovuto, con una difesa a tratti scollegata".