L'ANALISI, I segnali per sognare ci sono. Dal mercato...

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Alessandro Mita si è così espresso riguardo al momento di forma della Fiorentina: "I viola a 19 punti, dietro Napoli e Inter: dopo il pessimo avvio di stagione, queste sei vittorie consecutive fra campionato ed Europa fanno stropicciare gli occhi. E certificano che i viola possono entrare al gran ballo dell’alta classifica, con uno sguardo sognante che si allunga fino alla Champions. Se resteranno lassù nessuno può dirlo o prevederlo, ma tanti segnali dicono che può essere un’annata divertente. Ieri la Fiorentina ha vinto una partita sporca, molto ruvida, contro un Genoa disperato e disposto a lottare su ogni zolla del campo. Eppure la squadra di Palladino ha trovato la chiave per portarsi via i tre punti, grazie a Gosens, alle parate straordinarie di De Gea, a una difesa sempre concentrata, a una mediana (Bove e Richardson all’inizio, poi Adli e Mandragora) di grande sostanza. E tutto questo nella giornata in cui Kean non era neppure in tribuna. [...] Manca ancora il 100% di Gudmundsson, va recuperato Pongracic, però la Fiorentina di oggi ha iniziato una marcia che può portarla lontano. Di sicuro, va dato atto che il mercato estivo è stato tra i più precisi e ficcanti delle ultime stagioni.

Basta citare i due protagonisti di ieri: Gosens (il gol) e De Gea (due parate straordinarie). Se acquisti grande qualità, i risultati arrivano. E proprio pensando alla qualità e alle ambizioni che potrebbero consolidarsi nei prossimi mesi, è giusto soffermarsi sull’unico ruolo che appare parzialmente scoperto. L’assenza di Kean a Marassi si è fatta sentire per lunghi tratti della gara. La dipendenza da Moise, a lungo andare, può diventare un problema. [...] Considerato che non si può ipotizzare che Kean giochi tutte le partite, ci sono solo due strade: o Palladino dà seguito a quanto ha detto su Beltran, cioè che possa essere lui il vice Kean o a gennaio sarà necessario un intervento sul mercato".