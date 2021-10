L. ALBERTO, Se non trova spazio addio a gennaio?

Il caso Luis Alberto continua a tenere banco in casa Lazio, con Maurizio Sarri che anche ieri ha affermato in conferenza stampa che in questo momento la sua squadra non può permettersi il Mago. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport se lo spagnolo dovesse continuare a partire dalla panchina si riaprirebbe l'ipotesi di addio a gennaio. I 40 milioni richiesti dalla Lazio potrebbero pure registrare qualche piccolo sconto, ma per adesso non si scorgono attenzioni sul mercato italiano come anche su quello estero. Luis Alberto però cerca il proprio riscatto sul campo, a cominciare dalla sfida di stasera contro la Fiorentina.