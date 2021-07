KOUAME, Non sarà a Moena. Quale futuro per lui?

Christian Kouame è uno dei giocatori che non sarà presente nel ritiro di Moena, vista la convocazione con la Costa d'Avorio per le Olimpiadi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo futuro a Firenze non è scontato: piace all'Anderlecht e al Torino, essendo un vecchio pallino del presidente Cairo. In più ora in granata c'è Juric che già lo voleva a Verona lo scorso anno e che lo conosce bene. I quindici milioni del cartellino potrebbero essere un'arma in più per andare sul mercato e comprare altri giocatori.