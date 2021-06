KOUAME, Juric lo stima e lo vuole al Torino

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si concentra su Christian Kouame. Il giocatore è fortemente desiderato da Ivan Juric, nuovo tecnico del Torino. L'ivoriano era già stato cercato a gennaio, senza successo. Juric stima molto il giocatore, così come lo stima l'area tecnica. Il Toro sta cercando un inteprete capace di ricoprire sia il ruolo di punta esterna, sia di centrocampista all'occorrenza e per questo ha individuato proprio l'ex Genoa.