KOUAMÉ, Il mio sogno viola. Ho detto subito sì

Sulle pagine de La Nazione parla il nuovo acquisto della Fiorentina Christian Kouamé, esprimendo tutta la sua gioia per aver raggiunto un club con il quale ha un legame particolare: "Quando mi ha chiamato il mio procuratore non ci credevo. Non ci ho pensato un secondo a dire sì". Poi spiega le sue condizioni dopo l'infortunio, dicendo che in tre mesi conta di essere in campo anche se dipenderà da cosa decideranno i medici. Infine promette che darà tutto per la maglia appena ne avrà occasione.