KOKORIN, Visita di controllo a Roma

Quella che inizierà da lunedì sarà una sosta di campionato quanto mai importante per Sasha Kokorin: il russo, che sarà out domenica contro il Milan, farà infatti di tutto per essere disponibile alla ripresa, con l’obiettivo di provare a regalarsi un rush finale da protagonista nella sua prima avventura in Italia. Per vedere però l’attaccante in campo servirà ancora un po’ di tempo. E tutto per colpa di una lesione a carico del retto femorale della coscia sinistra che l’ex Spartak ha rimediato due settimane fa contro la Roma e che (per sua sfortuna) è andata a sovrapporsi ad una vecchia cicatrice muscolare, formatasi nei postumi di un precedente infortunio. Un guaio molto fastidioso per Kokorin, il quale sta ancora subendo gli effetti dell’infiammazione che due giorni fa è stata perfino valutata a Roma, presso Villa Stuart, in una visita medica approfondita. Intanto per il numero 91 anche ieri è proseguito il lavoro differenziato, con la fase di recupero che procede spedita: l’impegno di “Koko” non manca ma lo staff medico ora non vuole più correre il rischio di ricadute. Ad oggi però il piatto del russo piange, con appena tre presenze e 77’ giocati dall’arrivo a Firenze a fine gennaio. A riportarlo è La Nazione.