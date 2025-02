Kean vuole mantenere il distacco su Thuram: tra i due c'è una differenza di soli due gol

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul confronto tra Moise Kean e Marcus Thuram, rispettivamente a quota 15 e 13 gol nella classifica marcatori italiana. La doppietta rifilata all'Inter giovedì scorso ha aumentato la fame dell'attaccante della Fiorentina, che farà di tutto per dimostrare di essere più determinante del suo corrispettivo nerazzurro. ll quale non segna in campionato dal 19 gennaio. L’ultimo giocatore, prima di Kean, capace di raggiungere almeno 15 gol in Serie A alla prima stagione con la maglia della Fiorentina era stato Alberto Gilardino nel 2008-2009 (19 centri).

Inoltre quella attuale è la miglior stagione, in termini realizzativi, per Kean nei maggiori cinque campionati europei: 15 reti, almeno due in più rispetto a quelle segnati in qualsiasi altra annata dal classe 2000. Altra statistica da segnalare è quella che vuole la punta della Fiorentina più avanti di tutti in fatto di gol casalinghi: 11 su 15 totali.