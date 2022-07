JOVIC, In ritardo di condizione, deve riprendere il ritmo

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Luka Jovic, scrivendo che a Moena ha dato un assaggio di quello che potrebbe fare: tecnicamente un mostro, forte fisicamente, ogni volta che tira è un pericolo. Ma è ancora in ritardo di condizione. L’altro giorno col Trento ha sbagliato un rigore più per stanchezza che per altro e comunque si vede che deve riabituarsi al ritmo partita dopo le stagioni travagliate e le molte panchine.