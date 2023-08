JOVETIC, Christensen? Ecco cosa ho detto al ragazzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stevan Jovetic, ex giocatore della Fiorentina ed ex compagno del neo acquisto Christensen, ha rilasciato un’intervista nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “Sono contento, molto contento per Oliver. E anche per i tifosi viola: arriva un giocatore che ha tutto per farli innamorare. E per questo ne parlo bene, perché so quello che può dare alla squadra di Italiano. Ma prima di descriverlo posso rivelare un segreto? Lo sapevo che sarebbe venuto a Firenze. Mi aveva chiamato qualche giorno fa dicendomi: ‘C’è qualcosa in ballo con la Fiorentina: cosa mi racconti?’. Io gli ho raccontato la semplice verità: Firenze è una grande piazza, il club di prestigio, i tifosi sono giustamente esigenti e con un cuore e una passione enormi. Amerai subito Firenze e la Fiorentina. È un ragazzo d’oro, umile, sempre con tanta voglia di imparare“.

Che caratteristiche ha?

"Ha potenzialità altissime, può diventare un elemento di spicco a livello internazionale. È già nel giro della nazionale danese e sono sicuro che presto ne sarà il titolare. È reattivo, esplosivo, forte di testa nel senso che ha carattere e mentalità: non gli piace perdere nemmeno in allenamento e quando prende gol s’arrabbia. Ci sa fare anche con i piedi e non ha paura a prendersi le responsabilità".

Le due finali perse dalla Fiorentina?

"Davvero un peccato. Vincerne almeno una, tra Coppa Italia e Conference League, sarebbe stato bello e gratificante per società, squadra e tifosi. Ma arrivare in fondo alle due competizioni è stato di per se un passaggio importante".