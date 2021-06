ITALIANO, Vuole la Viola: su quali basi si tratta

Prosegue fitto il colloquio tra Commisso e Platek per trovare una soluzione per portare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la trattativa è ben avviata anche se non c'è ancora nessun accordo. Italiano vuole la Fiorentina e lo Spezia cercherà di accontentarlo anche se i dirigenti della società ligure hanno ricordato al tecnico che la clausola rescissoria (un milione di euro) vale per lui ma non per il suo staff. Lo Spezia potrebbe essere obbligato ad accettare la partenza dell’allenatore, ma potrebbe blindare il suo gruppo di lavoro.

Per superare questi ostacoli la Fiorentina deve trovare una contropartita tecnica da mettere sul piatto. Il nome scontato è quello di Saponara, già protagonista nella passata stagione con la maglia dello Spezia e tornato in viola per fine prestito. Il problema però è capire se il sostituto di Italiano lavorerà su un modulo che prevede il trequartista. Al club ligure piacerebbe molto Sottil di ritorno per fine prestito da Cagliari. Ma l’esterno è considerato incedibile. Un accordo, comunque, alla fine, le due parti lo troveranno.