ITALIANO-PRADÈ, L'opinione: "Doveroso abbassare i toni"

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto oggi un editoriale a firma di Leonardo Bardazzi che torna sul botta e riposta a distanza andato in scena domenica tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano. Ecco alcune opinioni in merito: "La faida Italiano-Pradè ha trasformato i social in autentici sfogatoi, in una sorta di gara a chi la sparava più grossa che all’immagine di Firenze e alla Fiorentina può creare solo problemi. Italiano è stato il primo a sbagliare e a farsi prendere dall’euforia. La sua esultanza eclatante sarà anche stata la stessa delle scorse settimane, ma è evidente che questa non era una partita come le altre. Detto questo, anche Pradè ha lasciato che fosse la pancia a parlare.

Forse perché la squadra era stata la prima a protestare o forse (sensazione diffusa) perché il litigio televisivo è figlio di vecchie ruggini e chiarimenti mancati che hanno portato al divorzio. La scena del botta e risposta, è stata tutt’altro che encomiabile. La Fiorentina la scorsa settimana era stata perfetta nel non rispondere alla scomposta dichiarazione dell’agente di Biraghi, stavolta invece ha scelto la strada dello scontro, per altro acuito da Dodò: «Al ritorno Firenze sarà un inferno». In questo modo l’unico risultato che si otterrà è esasperare gli animi, oltretutto intorno a una rivalità storica come quella coi rossoblu. Abbassare i toni è doveroso".