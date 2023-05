ITALIANO, Il tecnico viola suona la carica verso l'Arechi

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport la Fiorentina non ha intenzione di mollare nemmeno d’un centimetro. Perché c’è un ottavo posto da conquistare che vale l’ingresso nel tabellone principale della Coppa Italia 2023-24, che dà maggiori introiti dai diritti tv, che alza il premio rispetto alle posizioni sottostanti sempre in ordine economico, che garantisce un “vantaggio” in attesa di tutti i verdetti del campo e fuori dal campo. Quindi, casomai ce ne fosse stato bisogno e non ce n’è, ci pensa Vincenzo Italiano a rimettere l’obiettivo bene al centro. Intanto - ha detto il tecnico viola al sito del club - troveremo un avversario col morale altissimo per l’1-1 di Napoli e per la lunga striscia d’imbattibilità: siccome abbiamo la necessità di fare punti sia noi che loro, mi aspetto una partita difficilissima. L’ambiente sarà carico, caldo, e la Salernitana inizierà la partita con grande entusiasmo, quindi dobbiamo stare attenti e svegli. Ma il successo contro la Sampdoria, con cinque marcatori differenti, dimostra che i miei calciatori quando sono chiamati in casa danno sempre tutto e si fanno trovare pronti: sono segnali importanti per noi che siamo dentro a tutte e tre le competizioni e dobbiamo arrivare alla fine con tutti inseriti e tutti coinvolti. Personalmente è una grande vittoria: avere ragazzi con questa testa mi fa essere fiducioso per il finale di stagione".