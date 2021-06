ITALIANO, Il suo vice è Daniel Niccolini: viola DOC

Come scrive La Nazione, l'approdo di Vincenzo Italiano e del suo staff alla Fiorentina potrebbe essere l'occasione della vita per Daniel Niccolini. Quest'ultimo è l'allenatore in seconda di Italiano, ma anche ex difensore della Florentia Viola, da sempre tifoso gigliato e figlio di Maurizio Niccolini, storico responsabile scouting del settore giovanile viola. Quello tra Niccolini jr e la Fiorentina è un rapporto speciale: chiamato Daniel in onore di Passarella, ha avuto nel 2002 la chance di far ripartire la neonata formazione rilevata in C2 dalla famiglia Della Valle, svanita per via di un infortunio.