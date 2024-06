ITALIANO, Il saluto al popolo viola. Oggi vede il Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

“Con Italiano ci lasciamo professionalmente, non umanamente”. È con queste parole che Daniele Pradè - e la Fiorentina - salutano dopo tre anni Vincenzo Italiano. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico viola si è congedato con il pubblico fiorentino salutando i tifosi presenti al Gewiss Stadium e facendo loro il segno del tre come gli anni passati a Firenze e le finali perse. Proprio le finali sono state il suo più grande trionfo e, allo stesso tempo, la sua più grande condanna.

Adesso, si legge sulla rosea, per lui è pronto un incontro con la dirigenza del Bologna, che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi. Sul tavolo la proposta che Sartori e soci proporranno a Italiano è quella di un contratto biennale con opzione per il terzo. Occhio però anche all’inserimento della Lazio, che potrebbe tentare l’ex tecnico viola qualora Tudor se ne andasse.