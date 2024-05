ITALIANO, Fra Europa League e clausole lascerà Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione questa mattina in edicola fa il punto della situazione riguardo a Vincenzo Italiano. Con la vittoria di Cagliari la Fiorentina si è guadagnata l'accesso, per il terzo anno consecutivo, alla Conference League. Un traguardo importante ma che i viola vogliono superare vincendo la terza competizione europea per club mercoledì ad Atene e approdando nella più prestigiosa Europa league.

Con il pass per la vecchia Coppa Uefa ecco che scatterebbe in automatico anche il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano, anche se il tecnico siciliano indipendentemente da tutto a fine stagione saluterà Firenze. Semmai la nuova scadenza del contratto porterà l'ex Spezia e il club toscano a separarsi formalmente, come a sottolineare che il lavoro svolto in questi tre anni è stato fruttuoso per entrambe le parti, ma che adesso è necessario guardare al futuro. Intanto mercoledì c'è da scrivere la storia conquistando un trofeo che a Firenze manca da più di vent'anni e l'approdo alla Europa League.