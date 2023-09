ITALIANO, Bilancio positivo contro Gasp. L'ultima gara...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Se davvero questa è una Fiorentina più forte rispetto a quella dell’anno scorso insomma, quella con l’Atalanta è la partita migliore per farlo vedere". Così scrive il Corriere Fiorentino per riassumere l'importanza della partita di questa sera. Data la difficoltà della partita, vincere stasera, vorrebbe dire lanciare un vero e proprio segnale.

Inoltre, se consideriamo il modo di giocare dei due allenatori e la rivalità all'interno della partita, ci sono tutte le premesse per un match ad alto coefficiente di spettacolo. Il bilancio tra i due allenatori fanno capire quanto Gasperini abbia difficoltà contro Italiano. Nelle sette gare dove si sono affrontati, tre le ha vinte il tecnico della Fiorentina, due quello dell'Atalanta e due pareggi. Nell'ultimo scontro, finito in pareggio (1-1), i nerazzurri soffrirono come poche altre volte negli ultimi anni a causa della formazione studiata dal tecnico ex Spezia: senza punti di riferimento, con giocatori che si scambiavano ruoli, compiti e posizioni. Chissà se, dato che ha già funzionato, non riproponga la stessa cosa stasera