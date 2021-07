ITALIA-SPAGNA, Le liste in caso di calci di rigore

Cosa succederebbe se Italia e Spagna arrivassero alla lotteria finale dei calci di rigore? La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili rigoristi delle due nazionali, considerato che entrambi gli staff hanno ovviamente preparato nel dettaglio anche questa possibilità. In azzurro, la certezza è Jorginho: con lui andrebbero in lista, se in campo al momento dei rigori, Insigne, Bonucci, Immobile e Berardi. Tra i potenziali e probabili subentrati a gara in corso, a battere i rigori dovrebbero essere anche Belotti e Acerbi.

Capitolo Spagna: la Roja li ha già tirati contro la Svizzera, e proprio quella gara evidenzia perché non si possa prescindere da quel che capita nei 120 minuti. Perché per esempio Morata è un rigorista designato, ma bisognerebbe vedere se sarà in campo a quel punto della gara. Se saranno in campo, oltre allo juventino, rigoristi designati Koke, Gerard Moreno, Oyarzabal e Dani Olmo. Attenzione a Busquets, che con gli elvetici ha voluto tirarlo.

E focus sui portieri: Donnarumma ha numeri migliori di Unai Simon coi club (13 rigori parati su 36 contro 3 su 15), ma in nazionale ha affrontato due volte i penalty e in entrambi i casi non ne ha neutralizzati. L’iberico ha subito un gol su rigore con la Spagna a partita in corso, ma con la Svizzera ne ha neutralizzati due sui quattro affrontati a gara conclusa.