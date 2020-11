INTER, Che intreccio: vuole cedere Vecino per Milik

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive di un intreccio di mercato dell'Inter che riguarderebbe un ex viola e un obiettivo viola. Il club lombardo è alla ricerca di un'alternativa a Lukaku e Lautaro, così starebbe pensando di mettere sul piatto Matias Vecino, gradito a Gattuso, per arrivare ad Arek Milik, che il Napoli perderà a zero il primo febbraio.