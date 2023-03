INT-FIO, I due attacchi a confronto: dislivello di 70 milioni

FirenzeViola.it

La Nazione, in vista dell’incontro di sabato tra Inter e Fiorentina, scrive che il valore del reparto nerazzurro è praticamente il doppio di quello viola, ovvero 138 milioni il prezzo degli interisti presi in considerazione e 68 milioni per i ragazzi di Italiano. Nell’Inter, Lautaro Martinez costa 80 milioni di euro. Il doppio esatto di Lukaku. La media del valore dell’attacco nerazzurro l’ abbassa un bel po’ (causa svincolo in vista) quel Dzeko, che costa sì poco (4 milioni) ma che, sottoporta, tutti vorrebbero avere ancora e sempre a disposizione. A chiudere rimane la quotazione di Correa (14 milioni). Il prezzo top, a Firenze rimane quello di Nico Gonzalez con 28 milioni di euro, seguito da Ikoné che sul fronte del mercato del pallone, potrebbe veder passare di mano il suo cartellino per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Quindi ecco i bomber, con Cabral tornato vicino alla valutazione più ricca della sua carriera, ovvero 14 milioni e Jovic che prova a guardare al futuro con maggiori ambizioni rispetto al presente, ma che in questo momento non costa più di 10 milioni di euro.