INFORTUNATI, Pongracic e Mandragora vicini al forfait

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Marin Pongracic e Rolando Mandragora sono quasi certi di saltare la partita contro l'Empoli, a riferirlo è il Corriere dello Sport. Pongracic non ha recuperato da un infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare anche la sfida contro la Lazio, mentre si spera di averlo per il match di giovedì in Conference League.

Mandragora, reduce da problemi fisici, ha chiesto il cambio durante il secondo tempo contro la Lazio e sembra difficile che possa essere schierato a Empoli; è più probabile che venga tenuto in panchina per garantire il suo miglior stato fisico per il prossimo incontro. Entrambi gli allenatori e lo staff della Fiorentina sono consapevoli dell'importanza di non forzare il rientro di giocatori chiave come Mandragora, dato il suo ruolo fondamentale nel progetto tecnico della squadra.