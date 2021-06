ILICIC, Lo vuole il Milan. L'Atalanta chiede Pobega

Non è mai uscito dai radar di mercato del Milan. Josip Ilicic, valutato dall'Atalanta tra gli 8 e i 10 milioni, continua ad essere monitorato con grande attenzione dai rossoneri. Come riferisce il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni la Dea ha mostrato grande interesse per Tommaso Pobega, reduce da un'ottima stagione allo Spezia ma di proprietà del club di Eliott. Possibile dunque trovare un incastro? In via Aldo Rossi pensano di avere in mano un giocatore monetizzabile e non intendono rimetterci. Dall'altro lato l'interesse per il calciatore è concreto e a Bergamo sanno che Pobega non è incedibile per il Milan. Ci sarà pertanto da trattare, e non poco.