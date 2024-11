IL PEGGIORE, Terracciano: pesa l'errore nel finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nonostante i tre punti alla fine siano arrivati, la Fiorentina contro il Pafos ha rischiato di non fare bottino pieno mettendo in pericolo il passaggio senza l'ausilio dei play-off alla fase ad eliminazione diretta della Conference League. A riaprire il match dopo la rete del 3-1 di Martinez Quarta è stato Jaja che nel finale ha sfruttato un errore grossolano con i piedi di Terracciano. Proprio per questa disattenzione l'estremo difensore campano è stato considerato il peggiore in campo tra i viola dai quotidiani oggi in edicola. Quasi tutti i giornali sono concordi nel voto: 5. Più severa La Repubblica (Firenze) che all'ex Empoli assegna 4,5.

I VOTI DI TERRACCIANO

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica (Firenze): 4,5