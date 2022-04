IL PEGGIORE, Prova shock di Igor, male Nico

La Fiorentina vista ieri è una delle versioni recenti peggiori della squadra di Vincenzo Italiano, ma anche nella mediocrità generale vista contro la Salernitana, spiccano in negativo le prove di alcuni singoli: tra i più criticati dai quotidiani in edicola oggi ci sono Igor, autore di due gravi errori (da matita blu soprattutto l'ultimo che spiana la strada al gol vittoria di Bonazzoli) ed i due esterni d'attacco, Nicolas Gonzalez e Jonathan Ikoné, non pervenuti per gran parte della partita. Alla fine le gravi amnesie del centrale pesano direttamente sul risultato e così è il classe '98 brasiliano, grande protagonista in positivo delle recenti prove della Fiorentina, ad essere stavolta indicato come peggiore in campo dai giornali:

Igor, i voti:

Gazzetta dello Sport: 4

La Nazione: 4

Corriere Fiorentino: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Pagelle Fv: 4