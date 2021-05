IL PEGGIORE, Kouame ha sprecato un'altra chance

Pochi dubbi, sfogliando le pagelle ed i giudizi che emergono dai quotidiani di oggi: il peggiore in campo di ieri per quanto riguarda la Fiorentina (e non solo) è stato senz'altro Christian Kouame. L'ivoriano aveva una chance da non fallire, ma non è riuscito nel suo intento. Perde troppi palloni, sottolinea La Nazione come motivazione per l'esclusione (è l'unico) dal gruppone di 6 politici. "Certe cose non si possono vedere. Al limite del dignitoso" sentenzia il Corriere Fiorentino, con il Corriere dello Sport che addirittura - almeno sul voto - ci va persino ancor più duro.

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

Gazzetta: 5

Nazione: 5

Repubblica: 5

Tuttosport: 5