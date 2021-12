Il quotidiani, nelle loro pagelle di stamani, non perdonano Aleksandr Kokorin, la cui prova ieri contro il Benevento ha lasciato ampiamente a desiderare. L'esordio da titolare nella Fiorentina, per il centravanti russo, non è stato proprio indimenticabile.

Aleksandr Kokorin -

Corriere dello Sport: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

La Nazione: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 5