IL CONFRONTO, Colpani-Zaniolo: ora ha vinto la Viola

Nell'analizzare la gara di domenica e l'exploit di Andrea Colpani (due reti, le prime in maglia viola, e un assist) la Nazione ha sottolineato anche quanto successo in estate. L'ex trequartista del Monza è stato fortemente voluto da Raffaele Palladino, che l'anno scorso in Brianza lo aveva lanciato in A. C'è però da dire che Colpani è arrivato in una seconda fase del mercato, quando era già tramontata la pista Nicolò Zaniolo.

Stessa età del Flaco (entrambi classe '99), l'attuale calciatore dell'Atalanta, al contrario di Colpani, non sta trovando spazio e viene punzecchiato continuamente da Gasperini. Il minutaggio dei due, messo a confronto - per Colpani 10 gare tra A e Conference per 680 minuti totali, quelli di Zaniolo sono 125' - lascia presagire come, alla fine, la Fiorentina sembra possa aver fatto la scelta migliore.