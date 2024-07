IL COMMENTO, Una lezione da Jack Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sulle colonne odierne del quotidiano La Nazione, il giornalista Cosimo Zetti analizza la situazione legata al mancato rinnovo di Giacomo Bonaventura partendo dall'incontro, per puro caso, con il calciatore marchigiano a Piazzale Michelangelo. Jack ad ottobre era stato definito da Spalletti il Bellingham italiano e a gennaio era stato cercato dalla Juventus su proposta dello stesso Massimiliano Allegri, adesso invece, sei mesi dopo, la Nazionale è partita per la Germania senza di lui e la Fiorentina ha deciso di non puntare su di lui per la prossima stagione. L'ormai ex numero 5 viola, per salutare una piazza che probabilmente non voleva lasciare, ha deciso di comprare una pagina intera de La Nazione per regalare un ultimo ciao ai suoi tifosi.

Come sottolinea Zetti il calcio è strano e non puoi fare programmi, cambia tutto velocemente, ma un acosa è certa. Jack è stato uno dei pochi calciatori che è riuscito a capire Firenze e i fiorentini.