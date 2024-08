IL COMMENTO, Rischio-Conference: lavori vanno accelerati

FirenzeViola.it

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza ha commentato così il pareggio della Fiorentina di ieri sera contro l'Akademia Puskas. Queste le sue parole sulle colonne della rosea: "Nessun dubbio che la Fiorentina sia più forte della squadra che porta il nome di Ferenc Puskas, il più grande calciatore ungherese di sempre, e uno dei migliori in assoluto nella storia del calcio, però ad agosto le variabili sono tante. In questo caso, avversari più avanti per condizione e difficoltà da transizione tecnica, perché la Fiorentina è alle prese con il passaggio da Vincenzo Italiano a Raffaele Palladino. [...] La Fiorentina dovrà fare da sola, con una settimana in più nella gambe. Nulla di impossibile, però la psicologia è cambiata, la Puskas Akademia ha inoculato nei viola il tarlo dell’incertezza, che a a volte sconfina nell’insicurezza.

Nella stagione in cui l’Italia schiera cinque squadre in Champions League - Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna - e due in Europa League - Roma e Lazio -, sarebbe un peccato restare fuori dalla Conference, la competizione al quarto anno di vita. Nelle tre precedenti edizioni una finalista è sempre stata italiana: la Roma ha vinto il trofeo nel 2022, la Fiorentina l’ha sfiorato nel 2023 e nel 2024, battuta dal West Ham e dall’Olympiacos nelle due finali consecutive, e adesso non può rimanere fuori. Sette posti sono già sicuri tra Champions ed Europa League. Per l’ottavo confidiamo negli aggiustamenti di Palladino".