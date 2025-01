IKONÉ, No a mete esotiche ed MLS. Il club si imporrà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Jonathan Ikoné è sul mercato, ma al momento non è propenso a lasciare la Fiorentina. A fare il quadro della situazione del francese è La Nazione oggi in edicola, dove si legge che l'ex Lille ha fatto intendere le sue intenzioni al club: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti un calciatore importante. In Italia nessuno lo comprerà (il Como ha proposto il prestito, il Bologna si era interessato ma niente più). Non gradita la MLS resta la speranza di un ritorno in Francia. Il Paris Fc è il più interessato.

Ci gioca Maxime Lopez, ex viola e amico di Ikoné. Al momento in corsa per la promozione in Ligue 1. Ma la Fiorentina ha anche bisogno di fare in fretta per chiudere il cerchio con il Botafogo su Luiz Henrique. Per questo una decisione s’imporrà a breve. Magari nel weekend.