IKONÈ, La Conference League può diventare la sua coppa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se in campionato fin qui ha trovato poco spazio, neanche un minuto nelle ultime due vittorie contro Milan e Lecce, potrebbe diventare la Conference League la competizione di Jonathan Ikoné. L'esterno francese, come riportato dal quotidiano La Nazione, in estate ha declinato le varie offerte arrivate per lui dai campionati arabi aspettando una chiamata europea che però, concretamente, non è arrivata. Giunto ormai alla sua quarta stagione, la terza completa, sulle rive dell'Arno, Jorko ha giocato titolare solo nei preliminari di Conference League contro la Puskas Akademia e nel match, valido per la prima giornata della fase a girone unico, contro i New Saints.

Considerando la sua probabile titolarità di domani, la Conference League potrebbe diventare la sua competizione. Un'occasione, in coppia con Sottil alle spalle di Kouame, da non sprecare, per dimostrare a Palladino di essere pronto anche per il campionato.