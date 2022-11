VIOLA, Slitta il rientro di Barak e Kouame: il motivo

Non ci saranno, alla ripresa degli allenamenti fissata da Vincenzo Italiano per il 28 novembre, Antonin Barak e Christian Kouame. Il motivo non è legato a problemi fisici ma, come riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno, per dei giorni di riposo concessi dalla società. I due giocatori viola, con le rispettive nazionali, nonostante non si siano qualificate al Mondiale, hanno svolto negli ultimi giorni delle amichevoli, che hanno portato le vacanze a slittare di qualche giorno. Il loro ritorno in gruppo è previsto per il 4 dicembre, un mese prima della sfida contro il Monza.