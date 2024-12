TUTTOSPORT, Viola: vittoria e due record nel segno di Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo la settimana più difficile e al termine di una partita tra le meno convincenti contro un Cagliari tosto, la Fiorentina vince, aggancia l’Inter al 3° posto ed eguaglia la striscia-record di successi (8 di fila in campionato) come accaduto soltanto una volta nella storia del club, tra febbraio e aprile 1960. Non solo: mai nell’era dei tre punti a vittoria la squadra viola ne aveva conquistati 31 dopo le prime 14 giornate di Serie A. A scriverlo è Tuttosport, sottolineando come questo successo sia tutto dedicato ad Edoardo Bove. E non potrebbe essere altrimenti.

Si inizia prima dal gol decisivo realizzato a metà del primo tempo da Danilo Cataldi, il quale ha esultato correndo verso la telecamera indicando con la mano il 4 e ripetendo più volte “Te lo avevo detto”. Si prosegue poi al fischio finale, con la Fiesole che si è lasciata in una serie di cori per il centrocampista romano, diventato un vero e proprio idolo nel giro di pochi mesi. In tribuna, come una settimana fa, c’era anche il padre di Bove, Giovanni: si sarà emozionato, scrive il quotidiano, sentendo scandire il nome del figlio da tutto il popolo fiorentino.