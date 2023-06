TUTTOSPORT, Viola, che numeri: primi per gol in C.League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tuttosport evidenzia alcuni numeri che premiano la Fiorentina. I viola lontano da casa hanno perso una sola volta, 3-0 in Turchia col Basaksehir nel prima gara esterna della fase a gironi, poi solo goleade. E proprio per numero di reti Cabral e compagni si confermano i più prolifici del torneo: con 36 guidano la classifica del miglior attacco di tutta la Conference, a fronte dei 27 del West Ham, secondo in graduatoria. La Fiorentina ha giocato due gare in più (gli spareggi col Braga per accedere agli ottavi), ma anche sommando i gol realizzati nei playoff di agosto si conferma in testa: 38 a 33. E non è finita. I viola sono primi per tiri totali (259 contro i 169 degli inglesi), per tiri nello specchio (93 a 59), per palloni recuperati (575 a 540), per numero di corner battuti (108 a 59). E ancora: la squadra di Italiano è terza per possesso palla (58,6%), mentre quella di Moyes è fuori dal gruppo delle migliori, e supera la squadra londinese anche per precisione di passaggi (86,1% contro 84,3%).