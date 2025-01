TUTTOSPORT, Tre punti che riaprono la corsa al 4º posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina non vinceva dall’8 dicembre e i due punti in sei partite avevano aperto riflessioni profonde sulla posizione di Palladino, ma la vittoria con la Lazio torna a essere un salvacondotto come a inizio campionato. A scriverlo è Tuttosport, che all’interno delle sue colonne esamina il successo ottenuto dai viola all’Olimpico. Palladino, si legge, trova l’antidoto scaccia crisi sempre contro Baroni, difende coi denti i due gol nel giro di un quarto d’ora firmati Adli e Beltran, obbligando la Lazio a un’intera partita di rincorsa.

“Oggi l’unica maniera per vincere era giocare uniti La Lazio ha qualità, ma noi abbiamo sempre dimostrato di essere un grande gruppo”, ha detto Beltran al termine del match, parole che scacciano la crisi e le voci di un gruppo disunito. Tre punti, chiosa il quotidiano, che per la Fiorentina sono ossigeno puro e che riaprono un’accesissima lotta per la Champions.