TUTTOSPORT, Spalletti cambia l'Italia: davanti c'è Kean

La vicinanza degli impegni contro Francia e Israele obbliga Luciano Spalletti a un turnover mirato che terrà conto soprattutto delle condizioni fisiche dei vari azzurri. Come riferito questa mattina da Tuttosport, il ct toscano ha pronti 4/5 cambi rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto al Parco dei Principi e, in chiave Fiorentina, la novità più attesa dovrebbe essere Moise Kean.

"Kean è probabile che sia della partita: non potendola rifare tutta Retegui, è meglio fargli fare il pezzo determinante e Kean ha dimostrato che sta bene", ha detto Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match, dando piena fiducia al centravanti classe 2000 che tornerà a vestire la maglia azzurra dal primo minuto dopo circa 10 mesi.