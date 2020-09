TUTTOSPORT, Rispunta idea Mandzukic. Piatek...

La Fiorentina sono in vantaggio per Lucas Torreira e nell'ultimo periodo hanno dato un'altra decisa accelerata. L'Arsenal è disposto a farlo partire, ma la concorrenza non manca con le alternative che continuano ad essere Praet e Danilo Barbosa. In attacco è sempre in orbita viola Piatek, ma rispunta anche la suggestione Mandzukic con Borja Valero e Bonaventura, parametri zero da sempre attenzionati. In uscita c'è da segnalare l'interesse del Galatasaray per Benassi, mentre Sema e Spinazzola rimangono obiettivi per la fascia sinistra nell'eventualità che Biraghi non basti come rinforzo.