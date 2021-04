TUTTOSPORT, Quanti nodi da sciogliere. Prima la A

Secondo Tuttosport, la Fiorentina mira a presentarsi già salva alla gara spartiacque col Cagliari per poter mettere in pratica i piani futuri. Dalla questione allenatore (Gattuso, De Zerbi, Juric, Fonseca e il sogno Sarri), alle sorti dei vari Vlahovic, Dragowski, Ribery, Milenkovic Pezzella, Pulgar, Callejon, Kouame... A tutto si aggiungano i possibili nuovi ingrassi in società. Tanti dunque i temi all'ordine del giorno in casa viola, ma - si legge - finché non arriverà la certezza di rimanere in Serie A.