TUTTOSPORT, Quanti gol: Fiorentina richiama Pedro

L'edizione odierna di Tuttosport, nell'articolo dedicato alla Fiorentina, concentra la sua attenzione su Pedro. Vero e proprio tormentone, ormai, l'attaccante brasiliano è tornato a conquistarsi i riflettori - e la 9 della Selecao... - grazie ai gol messi a segno in patria, ed ecco che il quotidiano torinese si chiede: cosa accadrà il 31 dicembre, data di scadenza del prestito? Il Flamengo detiene il diritto di riscatto, ma difficilmente avrà - si legge - le risorse per poterlo effettuare in quella data. Ecco dunque che potrebbe davvero prendere piede l'idea di un ritorno in suolo fiorentino del centravanti che di fatto, nella sua prima avventura, non ha avuto neanche una chance da titolare. E che adesso segna a grappoli, mentre gli attaccanti viola latitano.