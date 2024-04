TUTTOSPORT, Oltre il 70% di possesso ma niente reti

Voleva prenotare la qualificazione alle semifinali già ieri sera nella Doosan Arena ma, scrive Tuttosport, Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina dovranno giocarsi tutto giovedì prossimo al Franchi dove sarà fondamentale, per vincere, trovare quello che da tempo questa squadra ha smarrito: il gol. Contro il Viktoria Plzen, nella prima sfida europea dopo la scomparsa del dg Barone, i viola non vanno oltre lo 0-0, l’ennesimo gran possesso palla - oltre il 70% - non riesce a sfondare la difesa avversaria che si conferma impenetrabile (una sola rete subita nelle ultime 9 gare di coppa) partorendo solo molti cross ma nessuna vera occasione.

Comprensibile la delusione di Italiano: "L’obiettivo era ottenere un risultato che permettesse di dare un senso al ritorno visto che nelle coppe bisogna ragionare nei 180’ e da questo punto ci siamo riusciti anche se la prestazione non è stata positiva".